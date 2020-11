Gewonde bij schietpartij in Zaandam

Connect on Linked in

In Zaandam is woensdag bij een schietpartij een een 56-jarige man gewond geraakt. Dat is gebeurd op de Zuiddijk. Rond 14.30 alarmeerden voorbijgangers de politie. Er zou ter hoogte van de sluis een bloedende man op de grond liggen.

Toen politieagenten bij het slachtoffer arriveerden bleek dat de man was beschoten. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Volgens de politie is er ook geen signalement bekend. Over het slachtoffer is alleen bekend dat het een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is.