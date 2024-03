Connect on Linked in

Bij een bedrijf aan de Heining in Zwanenburg is zaterdagmiddag een schietpartij geweest. Daarbij is een gewonde gevallen. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Er is één zwaargewonde naar een ziekenhuis afgevoerd

(Beeld MizzleMedia)

De schietpartij gebeurde niet op bedrijventerrein De Weeren. Dus niet op De Heining, bij Halfweg, waar in 1983 Freddy Heineken en zijn chauffeur werden vastgehouden.