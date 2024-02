Gewonde bij schietpartij op Rotterdams feest

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdag een 33-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident op een feest bij een voetbalclub in Rotterdam-Zuid. Een 32-jarige man uit Barendrecht werd gewond naar ziekenhuis gebracht.

(Beeld MediaTV)

Speurhond

Zaterdagochtend rond 05.30 kreeg de meldkamer van de politie informatie over een schietpartij bij een feest in de kantine van voetbalclub sv BZV/Zuiderpark aan de Oldegaarde bij het Zuiderpark. Daar was een feestje gaande.

Agenten hebben onder meer met een speurhond op het veld gezocht naar sporen en met meerdere getuigen gesproken. Onduidelijk is nog wat er zich heeft afgespeeld.

BGTV

Op de kruising Oldegaarde/Langenhorst werd een auto door de politie staande gehouden. Met een BTGV (benaderingstechniek gevaarlijke verdachten) werd een automobilist onder schot uit zijn auto gepraat.

De man is aangehouden. Of er een vuurwapen is gevonden is niet gemeld.