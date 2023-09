Gewonde bij schietpartij voor Amsterdamse club, man aangehouden

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de Amstelstraat in het centrum van Amsterdam is zondagnacht rond 03.20 een persoon gewond geraakt. De schietpartij vond plaats vlakbij Club Air. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Meerdere politie-eenheden en ambulances kwamen af op de melding van de schietpartij. Op beelden is te zien dat de politie onderzoek doet voor Club Air waar bezoekers vanwege de schietpartij via de zijkant van de straat de club verlaten.

Kogelhulzen

Op straat liggen twee doosjes waarin vermoedelijk kogelhulzen zitten.

Hoe de gewonde persoon eraan toe is, is nog onduidelijk. De politie heeft een man als verdachte aangehouden. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.