Gewonde bij straatroof en schietpartij in Amsterdam Nieuw-West

Bij een straatroof aan de Alma Tademastraat in Amsterdam Nieuw-West is donderdagnacht rond 00.10 een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd beroofd van zijn horloge. Daarbij werd ook een schot gelost. De man had geen schotverwondingen, maar was wel zwaar mishandeld.

Rond 00.10 kwamen bij 112 meerdere meldingen binnen van een schot dat zou zijn gelost en een man die gewond op straat zou liggen. Volgens de melders zouden er drie verdachten in een BMW en Volkswagen zijn weggereden in de richting van de Jan Tooropstraat.

Ter plaatse troffen agenten het gewonde slachtoffer aan op straat. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht. In een raam aan een woning in de Louis Apolstraat werd een kogelinslag gevonden. Er zijn geen bewoners gewond geraakt.

De politie is bezig met een onderzoek en zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden.