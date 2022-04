Gewonde in Haagse woning na schietpartij

Connect on Linked in

In Den Haag is vrijdagmiddag in een woning aan de Paterswoldestraat in het zuiden van de stad een 29-jarige man uit Den Haag gewond geraakt door schoten uit een vuurwapen. Er zijn vier verdachten aangehouden, volgens de politie. Onder hen is ook het slachtoffer.

Rond 16.15 kwam er een melding binnen bij de politie dat er geschoten zou zijn in een woning. Toen agenten ter plaatse kwamen in de woning troffen zij daar de 29-jarige man aan. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis en behandeld aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is daar ook aangehouden als verdachte.

In de woning heeft de politie ook een 36-jarige man uit Den Haag aangehouden. Er zouden nog twee personen betrokken zijn geweest bij het schietincident. Na een korte zoekactie hield de politie op de Melis Stokelaan in Den Haag een 24-jarige man uit Utrecht en een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aanhouden.

De recherche doet op dit moment onderzoek naar de betrokkenheid van de vier aangehouden verdachten en de toedracht van het schietincident.