Gewonde jongen (14) opgepakt voor explosie in Capelle aan den IJssel

Bij een reeds gesloten woning aan de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel is zaterdagnacht een explosief afgegaan. De politie kon enkele minuten later een 14-jarige jongen uit Den Haag aanhouden die gewond was geraakt aan zijn been.

De beplating van het dichtgetimmerde huis is beschadigd en ruiten van omliggende woningen zijn gesprongen. Kort na de explosie kon de politie de 14-jarige jongen aanhouden. Oplettende burgers hadden hem zien wegrennen, maar het leek erop dat hij gewond was. Bij de aanhouding zagen de agenten dat hij inderdaad gewond was geraakt aan zijn been. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

Eerdere incidenten

De woning aan de Ravelstraat was eerder deze maand ook al twee keer eerder doelwit van explosies. Dat gebeurde op 5 en 19 februari.

Het onderzoek is volgens de politie in volle gang.