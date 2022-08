Gewonde man aangetroffen na schietpartij in Kerkrade

Connect on Linked in

In Kerkrade is woensdagnacht geschoten. Daarbij is een man gewond geraakt. Er is geen verdachte aangehouden en de toedracht is nog onbekend.

Melding

De politie kreeg woensdag rond 00:15 uur een melding van een schietpartij aan de Feldbiss in Kerkrade. In een woning vond zij een gewonde man, meldt ze in een bericht. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en lijkt buiten levensgevaar.

De forensische opsporing en de recherche doen onderzoek in en rond de woning. Ook vindt er buurtonderzoek plaats.

Er is geen verdachte aangehouden. Over de toedracht van het schietincident heeft de politie geen informatie.