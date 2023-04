Gewonde man aangetroffen na schot in Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam is donderdagnacht een man gewond geraakt door een schot. Dit gebeurde, nadat politie was opgeroepen, omdat ambulancepersoneel werd belaagd. Twee agenten raakten ook gewond, toen zij hierbij moesten ondersteunen.

Onwel

Het ambulancepersoneel werd opgeroepen, nadat er een persoon onwel was geraakt aan de Oostelijke Handelskade. Aangekomen werd het personeel belaagd. Daarop werden agenten opgeroepen, die bij de ondersteuning van de ambulancemedewerkers gewond raakten. Bij deze actie werd een persoon aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie hoefden de agenten niet naar het ziekenhuis. Dit bericht de Amsterdamse nieuwszender AT5.

Schot

Kort nadat de opgeroepen agenten wegreden, hoorden zij een schot. Nadat eerst niemand werd aangetroffen, vond men toch een gewonde man. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Het incident gebeurde vlakbij Club Panama aan de Oostelijke Handelskade, rond 6.00 in de ochtend.

De politie heeft geen verdachte aangehouden. Ook over de toedracht van de schietpartij kan ze niets vertellen. Onduidelijk is of het incident afkomstig was van het uitgaanspubliek bij de club.