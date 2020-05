Gewonde man bij ziekenhuis na schietpartij

Connect on Linked in

In de Wieringerwaardstraat in Amsterdam-Noord is in de nacht van vrijdag op zaterdag geschoten. Zeker één persoon is gewond geraakt: een man die zich later in de nacht meldde bij het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam-Noord.

De man was in zijn been geraakt. In zijn auto zaten drie kogelgaten.

De kreeg de melding over een schietpartij rond middernacht. Op de hoek van de IJdoornlaan met de Wieringerwaardstraat zouden meerdere schoten zijn gelost. Getuigen zouden hebben verteld dat er een ruzie is geweest die vooraf ging aan de schietpartij. Dat is niet door de politie bevestigd.