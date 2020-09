Gewonde man op oprit Sittard mogelijk beschoten

Connect on Linked in

Een nog onbekende man is zaterdagavond gewond gevonden op de oprit van een woning aan de Bradleystraat in Sittard. Hij is mogelijk neergeschoten. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie kreeg rond 23.15 een melding van een buurtbewoner dat er op een oprit een gewonde man zou liggen. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en vertelde agenten dat hij beschoten was. Getuigen hoorden enkele harde knallen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en is op zoek naar getuigen.