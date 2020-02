Print This Post

Bij een schietincident aan de Emmy van Leersumhof in Rotterdam is zaterdagavond een man gewond geraakt na een schietpartij. Volgens de politie zijn de verdachten vermoedelijk in een auto ervandoor gegaan.

De schietpartij gebeurde even na 22.00. Rond 22.30 was er een grote klopjacht gaande waarbij ook een politiehelikopter is ingezet.

De Emmy van Leersumhof ligt tussen Rotterdam-Alexander en Nesselande langs de A20.