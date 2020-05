Gewonde man na schietpartij op straat in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

In Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van vrijdag op zaterdag een schietpartij geweest waarbij een lichtgewonde is gevallen. Er zijn twee mensen opgepakt.

Het incident gebeurde rond 04.30 op de Tekkopstraat, niet ver van metrostation Reigersbos. Het slachtoffer was geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis.

AT5 sprak getuigen die zeggen dat meerdere personen op straat ruzie aan het maken waren. Op zeker moment vielen meerdere schoten.

Over de twee aangehouden verdachten en over hun mogelijke rol is niets bekend.