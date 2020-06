Gewonde na schietpartij bij studentencomplex

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een man gewond geraakt. Dat gebeurde op het Dennenrodepad bij studentencomplex de Spinozacampus in Amsterdam-Zuidoost.

Het slachtoffer is 21 jaar. Het is niet duidelijk of hij in het studentencomplex woont. Hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden.

Er zijn vaker incidenten bij het complex. Studenten gaven vorig jaar aan zich niet veilig te voelen. In 2018 waren er 53 incidenten op en rond de campus, onder meer inbraken, drugshandel en berovingen.