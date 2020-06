Gewonde na schietpartij bij Utrecht

Connect on Linked in

Op een park voor recreatiewoningen aan de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven is in de nacht van woensdag op donderdag iemand gewond geraakt bij een schietincident. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Het park ligt even ten noorden van Utrecht in de buurt van de Maarsseveenseplassen.

De Forensische Opsporing van de politie heeft er sporenonderzoek gedaan. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

De politie kreeg rond 04.15 een melding over een schietpartij. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Hoe de gewonde eraan toe is is onbekend.

Naast het park loopt een pad dat naar de Maarsseveenseplassen loopt, ook daar heeft de politie onderzoek gedaan.

In 2014 ontmantelde de politie op het terrein een grote wietkwekerij, aldus het Algemeen Dagblad.