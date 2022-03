Gewonde na schietpartij in Amsterdam-West

Connect on Linked in

In Amsterdam-West is donderdagavond bij een schietpartij in de Agatha Dekenstraat een man zwaargewond geraakt. Volgens de politie is de man door agenten gevonden in de De Clerqstraat. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Het incident werd rond 19.45 gemeld hij de politie. De politie heeft onderzoek gedaan in zowel de Agatha Dekenstraat als de De Clercqstraat.

Een getuige heeft aan een verslaggever van AT5 gezegd dat het slachtoffer in zijn been zou zijn geschoten. De politie heeft dit niet bevestigd.