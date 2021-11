Connect on Linked in

Bij een schietincident in Maastricht is in de late nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt. De politie werd gealarmeerd na een melding over een aanrijding aan de Burgemeester Kessensingel. Toen agenten rond 05.15 ter plaatse kwamen troffen ze een gewonde man in een auto aan.



Getuigen vertelden aan de agenten dat ze knallen hadden gehoord. De man is met spoed vervoerd naar een ziekenhuis. De toedracht is vooralsnog onduidelijk.