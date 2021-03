Connect on Linked in

Woensdagmorgen heeft een arrestatieteam van de politie een man en een vrouw opgepakt op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda. De politie was afgekomen op een melding over een schietpartij. Daarbij is iemand gewond geraakt. Deze persoon is  naar een ziekenhuis gebracht.



Het arrestatieteam kwam ter plaatse omdat de politie vermoedde dat de schutter nog op het kampje aanwezig was.