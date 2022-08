Gewonde verdachte van dodelijke schietpartij in Den Bosch aangehouden

Connect on Linked in

De politie heeft zondagavond een verdachte aangehouden in verband met een schietpartij met een dodelijk slachtoffer, die eerder vandaag plaatsvond in Den Bosch.

Een zogenaamde plaats delict-unit van de politie bij het huis in Den Bosch (beeld: politie Eenheid Oost-Brabant)

Onderzoek

Zondagmorgen rond 11.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een schietincident aan de Vierde Haren in ’s-Hertogenbosch. Ze voerde daarop onderzoek uit in het huis. In de loop van de middag bleek het slachtoffer, de bewoner van de woning, te zijn overleden. Het gaat om een 52-jarige man.

Daarop ging de politie op zoek naar een mogelijke verdachte, die vanavond in een woning in Berlicum kon worden aangehouden door een arrestatieteam. De persoon was ernstig gewond.

De politie geeft aan nog geen verdere mededelingen te kunnen doen over wat er is gebeurd.

Hond

Urenlang was onduidelijk of er één of meer slachtoffers in de woning lagen, bericht het Brabants Dagblad. Maar dat bleek uiteindelijk om één man te gaan, de bewoner van het huis. De politie haalde aan het begin van de middag de hond van het slachtoffer uit de woning, aldus de krant.

Een goede vriend van het slachtoffer kwam onthutst naar de Vierde Haren toen hij op internet gezien waar het drama zich afspeelde. Hij kon zich niet voorstellen waarom het slachtoffer dit was overkomen. ‘Ik ken hem al jaren, ben afgelopen week nog een bakkie bij hem wezen doen.’