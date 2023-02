Gewonden bij schietpartij in Rotterdams café (UPDATE)

Connect on Linked in

In Rotterdam zijn volgens de politie zaterdagavond twee Rotterdammers gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde vlak voor 20.30 in een café aan de oostzijde van de Maashaven. Zondagmiddag is in een woning in Rotterdam-Zuid een 34-jarige man als verdachte aangehouden.

Toen agenten zaterdagavond op de locatie aankwamen troffen ze twee gewonden aan. De twee slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis. In ieder geval één van de slachtoffers is zwaargewond.

Mensen in het café wisten het wapen van de verdachte af te pakken, waarna hij het café uitrende en op de vlucht sloeg.

Er werd zaterdagavond uitgebreid onderzoek gedaan. Het recherchewerk leidde tot de verdachte, een 34-jarige Rotterdammer, die zondagmiddag in een woning in Rotterdam-Zuid kon worden aangehouden.

De aanleiding van de schietpartij is nog onduidelijk.