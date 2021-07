Gewonden bij steek- en schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

Bij een steek- en schietpartij op de Wisseloord in Amsterdam-Zuidoost zijn zaterdagnacht twee mannen van 29 jaar gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De recherche zegt dat er beelden zijn gemaakt van het incident en is dringend op zoek naar getuigen.

Rond 01.50 uur kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie van een steekpartij op de Wisseloord vlakbij metrohalte Gein waarbij ook schoten werden gelost. Op de plaats delict troffen agenten twee slachtoffers aan waarvan één een steekwond had en de ander een schotwond. Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Over hun toestand is niets bekend.

Meerdere politie-eenheden hebben in de omgeving gezocht naar verdachten, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Forensische experts hebben sporen veiliggesteld. Signalementen van verdachten zijn niet gegeven.