Gewonden bij steekpartijen op straat in Tilburg en Den Haag (UPDATE)

Connect on Linked in

In Tilburg zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat is kort na 10.30 gebeurd aan de Reitse Hoevenstraat. De politie zegt verschillende mensen te hebben aangehouden. In Den Haag raakten vrijdagavond twee mensen gewond door een steekpartij.

Mes

Op de plaats delict in Tilburg is een mes gevonden door de politie. De twee gewonde personen zijn naar een ziekenhuis gebracht en ook aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de steekpartij. Ook is er nog een vrouw aangehouden voor poging tot doodslag. Het onderzoek is nog in volle gang. In de loop van de dag komt meer informatie.

De steekpartij was op straat bij een gebouw van een stichting die mensen die dak- of thuisloos zijn helpt.

Scooter

Op vrijdagavond zijn op de Kerkstraat in Den Haag een 26-jarige man en een 17-jarige jongen uit Den Haag gestoken door een onbekende man. Vermoedelijk heeft die man eerder op de avond een scooter gestolen op de Denneweg.

Rond 22.30 was de 17-jarige jongen aan het werk op de Denneweg toen hij merkte dat zijn scooter was gestolen. Via een track&trace-systeem zag de jongen dat de scooter zich op de Kerkstraat bevond. Samen met drie collega’s ging de jongen vervolgens naar de Kerkstraat en daar troffen zij een onbekende man aan bij zijn beschadigde scooter.

Toen zij de man rond 23.00 aanspraken, maakte hij zich direct uit de voeten in de richting van de Frederikstraat. Bij het wegrennen stak hij één van de vier mannen, een 26-jarige Hagenaar. De vier zetten de achtervolging in en niet veel later wisten zij hem te achterhalen. De 17-jarige jongen dook op de verdachte en vervolgens werd hij door de man met een steekwapen gestoken. De 17-jarige jongen zette daarna nogmaals de achtervolging in op de verdachte richting de Frederikstraat, maar raakte hem daar uit het zicht toen de man de bosjes van Repelaar inliep.

De 26-jarige man is later op de avond in het ziekenhuis behandeld voor zijn verwondingen.