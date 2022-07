Gewonden bij twee schietpartijen in Rotterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

In Rotterdam zijn zaterdagavond en -nacht bij twee verschillende schietpartijen drie gewonden gevallen. In Rotterdam-Charlois raakte een man gewond aan zijn nek na een schietpartij, een ander liep een snijwond aan zijn arm op door een mes. In Rotterdam-Prins Alexander raakte een 40-jarige Rotterdammer gewond aan zijn voet bij een beschieting op de Dieze. Vlak daarna ging in de buurt een auto in vlammen op.

Ruzie

De politie meldt dat bij een ruzie tussen meerdere personen op de Schilperoortstraat in Rotterdam-Charlois geschoten is. Daarbij raakte een man gewond aan zijn nek. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man werd met een mes gestoken en liep een snijwond op aan zijn arm. Hij hoefde niet voor behandeling naar het ziekenhuis.

Getuigen verklaren dat de ruzie zou hebben plaatsgevonden tussen twee mannen en een groepje van drie of vier mannen. Bij een woordenwisseling werden wapens getrokken en raakten de twee mannen gewond.

Verdachten

De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar de verdachten. Volgens getuigen hadden zij een lichte tot lichtgetinte huidskleur, een van hen had een fiets bij zich en een had mogelijk een jas met een bontkraag aan.

Brandende auto

Zaterdagavond iets voor 23.00 raakte een 40-jarige Rotterdammer lichtgewond aan zijn voet bij een beschieting op de Dieze in Rotterdam-Prins Alexander. Het slachtoffer wilde zijn auto net parkeren op de Dieze toen hij vanuit een andere auto werd beschoten. Enkele minuten later ging in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, niet ver van de schietpartij, een auto in vlammen op.

De recherche onderzoekt of de auto en het schietincident met elkaar te maken hebben. Een directe zoekactie naar de verdachte leverde niets op. Op zowel de plaats delict als de plek van de brandende auto is sporenonderzoek verricht.