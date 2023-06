Gewonden bij twee schietpartijen in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam zijn zaterdagnacht twee mannen van 24 en 38 gewond geraakt bij twee verschillende schietpartijen. Deze vonden plaats aan de Kruiskadehof (foto) in het centrum van Rotterdam en de Middenbaan-Noord in Rotterdam-Hoogvliet.

Even voor 03.25 kreeg de politie een melding van schoten op de Kruiskadehof. Agenten troffen vlak daarna op de Lijnbaanhof een 24-jarige Rotterdammer aan die in zijn been was geschoten. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Auto

Een forsensisch expert heeft op de Lijnbaanhof sporenonderzoek verricht in en rondom een auto. Ook de Koninklijke Marechaussee kwam ter plaatse.

Over de toedracht, waar precies is geschoten en wie betrokken zijn, is volgens de politie nog veel onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden.

Ruzie

Ook op de Middenbaan-Noord in Rotterdam-Hoogvliet vond rond 03.30 een schietpartij plaats na een woordenwisseling tussen een 38-jarige man en een groepje jonge mannen. Eén van hen beschoot kort daarna de 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het slachtoffer raakte lichtgewond en kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.

De politie is een onderzoek gestart om een beeld te krijgen van de toedracht en wie betrokken zijn. Ook hier zijn nog geen arrestaties verricht.