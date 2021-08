Gewonden na steekpartij in centrum Rotterdam

Connect on Linked in

Op de Blaak in het centrum van Rotterdam zijn woensdagavond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie meldt dat er eerst een ruzie was ontstaan. De twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar.

De politie heeft geen aanhoudingen verricht. Over de reden van de ruzie is niets bekend.

In de regio was eerder op avond een andere steekpartij. Dat gebeurde in een woning in Capelle aan den IJssel na een ruzie in de huiselijke sfeer. Daar raakten slachtoffer en de vermoedelijke dader niet levensgevaarlijk gewond. Ze zijn wel voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. In die zaak heeft de politie niemand aangehouden.