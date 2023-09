Politie houdt vermoedelijke Rotterdamse schutter aan (UPDATE4)

Connect on Linked in

Er is donderdagmiddag meerdere keren geschoten in Rotterdam, waarbij twee personen gewond zijn geraakt, een een persoon om het leven is gekomen. Dit gebeurde in een klaslokaal van het Erasmus MC en bij een woning in Delfshaven, waar ook brand werd veroorzaakt. Inmiddels is er een 22-jarige Rotterdammer opgepakt. De politie kan nog niet bevestigen of dit de dader is.

Beeld: de Dienst Speciale Interventies (DSI) is ter plaatse bij het Erasmus MC in Rotterdam, nadat daar een persoon is neergeschoten. Foto: Joey Bremer – JB Media.

Getrokken pistolen

Mensen voor een gebouw van het Erasmus MC aan de Rochussenstraat laten aan de zender Rijnmond weten dat er op de vierde etage geschoten is. De dader zou nog binnen zijn. ‘Daarom is het arrestatieteam met kogelwerende vesten en getrokken pistolen naar binnen gegaan. Het team van de politie gaat alle kantoren af en zegt de mensen naar buiten te gaan.’

Mensen liepen vanuit het pand met de handen omhoog naar buiten, waar meerdere politie-eenheden aanwezig zijn.

Er wordt op het plein gezegd dat er een docent zou zijn neergeschoten. Er is bevestigd dat er in een lokaal is geschoten. Een persoon is gewond.

Woning

Het andere schietincident was bij een woning aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam-West, meldt De Telegraaf. Ook hierbij is een persoon gewond geraakt, aldus de krant.

De twee locaties zijn een kilometer van elkaar verwijderd, in het centrum van Rotterdam, en Delfshaven.

De politie op Twitter: Rond 14.25 kregen wij meerdere meldingen van een schietincident in de omgeving van de Rochussenstraat/Heiman Dullaertplein/Dr. Molenwaterplein. We zijn met meerdere eenheden ter plaatse. Zodra er meer informatie is delen wij dat. En: Op dit moment is de DSI het gebouw van het EMC aan het controleren, de verdachte is nog niet aangehouden en de DSI kijkt of hij eventueel binnen in het EMC is.

De mogelijke dader van de schietpartijen zou gevlucht zijn in gevechtskleding, mogelijk op een motor. In de stad zijn overal speciale politie-eenheden te zien, ook hangt er een helikopter boven de stad.

Volgens de politie heeft de vluchtende persoon een handvuurwapen. Zijn signalement volgens de politie: lang, met zwart haar, midden 20, met een rugzak en koptelefoon. De politie meldt op X, voorheen Twitter, naar hem uit te kijken. ‘Ziet u hem, bel 112.’

RTV Rijnmond heeft live beelden van de situatie voor het ziekenhuis Erasmus MC, waar mensen zijn geëvacueerd.

Inmiddels circuleren er foto’s van een aanhouding van een man door een arrestatieteam, en die van een mogelijke brand in het onderwijscentrum bij het Erasmus MC. Meerdere studenten geven bij het AD aan dat er een docente is neergeschoten, en dat zijn in levensgevaar zou zijn. Bij de woning waar ook is geschoten, zijn twee mensen gewond geraakt, waarvan een volgens de krant is gereanimeerd. Dat was tevergeefs.