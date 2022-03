Gezin in auto beschoten op A1 bij Deventer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Op de A1 bij Deventer is zaterdagavond rond 19.30 een gezin in een auto beschoten vanuit een andere auto. Daarbij raakte een 45-jarige man uit Enschede gewond. Er zijn twee verdachten aangehouden: een 25-jarige man uit Rotterdam en een 20-jarige vrouw uit Spijkenisse. Het vuurwapen is niet aangetroffen.

Gealarmeerde politieagenten troffen op parkeerplaats Boermark tussen Bathmen en Holten een gewonde man aan, die zei te zijn beschoten. De 45-jarige man uit Enschede vertelde dat hij samen met een vrouw en haar kinderen in zijn auto over de A1 reed, in de richting van Enschede.

Vluchtstrook

Nadat er op een gegeven moment een verkeersruzie met een bestuurder van een andere auto ontstond, parkeerden beide bestuurders hun auto op de vluchtstrook. De Enschedeër wilde met de andere bestuurder in gesprek en stapte uit, waarna hij vanuit de andere auto werd beschoten. De schutter reed vervolgens met hoge snelheid weg in de richting van Twente. De gewonde bestuurder stopte daarna bij een parkeerplaats waar hij de politie belde.

De andere auto werd kort daarna in Enschede door de politie aangetroffen. De twee inzittenden, een 25-jarige man uit Rotterdam en een 20-jarige vrouw uit Spijkenisse, zijn aangehouden. Hun auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.

Geen wapen

Het mogelijke wapen is niet aangetroffen, zo meldt de politie. De verwondingen van het slachtoffer zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het verkeersconflict en de toedracht ervan.