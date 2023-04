Gezin overvallen onder dreiging van vuurwapen

Connect on Linked in

Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree is dinsdagochtend vroeg een gezin overvallen onder dreiging van een vuurwapen. Volgens de politie gaat het om een gezin in een woning in Melissant. Daar stonden plotseling drie mannen in de woning terwijl het gezin lag te slapen. Het was toen ongeveer 03.15.



De vader en moeder van het gezin schrokken wakker van lawaai. De vader raakte met de mannen in gevecht. Ook de moeder van het gezin kreeg klappen. Beiden liepen hierbij lichte verwondingen op.

De verdachten dreigden met tenminste één vuurwapen. Ze gingen er met waardevolle spullen uit de woning vandoor. De twee in het huis aanwezige kinderen raakten niet gewond.

De politie hield bij een zoekactie in de omgeving twee mannen aan. Later zijn deze vrijgelaten omdat bleek dat ze niets met de overval doen hadden.