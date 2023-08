Gezochte Albanees opgepakt in Spanje

Connect on Linked in

In Spanje is een 33-jarige man uit Albanië aangehouden die door Nederland en Duitsland wordt verdacht van handel in cocaïne en poging tot ontvoering.

Torrevieja

De aanhouding gebeurde in Torrevieja, in de provincie Alicante, toen hij zijn verblijfsvergunning wilde vernieuwen. Bij een nadere check van de vreemdelingenpolitie bleek dat de autoriteiten in Duitsland en Nederland de man zoeken voor ernstige misdrijven,

In Nederland wordt de Albanees verdacht van betrokkenheid bij handel in cocaïne omdat hij in 2018 was gesnapt met 2,8 kilo cocaïne. Daarna was hij op vrije voeten gekomen en ondergedoken voordat hij veroordeeld was.

Pistool

In Frankfurt zou hij hebben geprobeerd een man te ontvoeren die hem nog 3.500 euro verschuldigd was in een onroerendgoedtransactie. Hij bedreigde het slachtoffer met een pistool. Ook zou hij familieleden van het slachtoffer hebben bedreigd met een pistool.

Waarschijnlijk zal de man worden overgeleverd naar Duitsland.