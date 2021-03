Gezochte Franse drugshandelaar in Dubai gearresteerd

Connect on Linked in

Een al jaren gezochte Fransman, die door de politie wordt beschouwd als één van de grootste hasjhandelaren van het land, is afgelopen weekend in Dubai aangehouden. Het gaat om , alias “Mouf” of “Poto”. Vorige maand werd ook al een Franse verdachte aangehouden in het emiraat.

Maghreb

Bouchibi (40), van Frans-Algerijnse komaf, groeide op in de regio Parijs. Hij werd tien jaar gezocht door de politie voor grootschalige internationale hasjhandel. Kort na de eeuwwisseling veroordeelde een rechtbank hem voor hasjhandel in de regio’s Parijs en Straatsburg. Na uitzitten van zijn straf verhuisde hij naar Spanje en later naar de Maghreb, waar hij woonde in Marokko en Algerije. Hij voerde in die tijd tonnen hasj vanuit Spanje naar Frankrijk.

20 jaar

De politie zegt dat Bouchibi een uitgestrekte criminele organisatie leidde en daarbij een enorm vermogen heeft opgebouwd. In 2015 is hij bij verstek in Frankrijk veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Zijn organisatie zou 10% van de jaarlijkse Franse consumptie van hasj hebben aangeleverd.

Twee jaar geleden werd hij bijna opgepakt in Tunesië, daarna nam hij de wijk naar Dubai.

Dat emiraat arresteert de laatste jaren regelmatig buitenlanders die zich daar hebben gevestigd, bijvoorbeeld in 2019 Ridouan Taghi en in 2020 Khalid J..

Op 18 februari arresteerde de politie van Dubai Hakim “Marcassin” Berrebouh uit Marseille, die werd gezien als een van de belangrijkste drugshandelaren van Zuid-Frankrijk.