Gezochte Nederlander gearresteerd in Benidorm

De Spaanse Nationale Politie heeft in Benidorm een Nederlander gearresteerd tegen wie door de Nederlandse autoriteiten een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd voor ernstige geweldsmisdrijven.

Uitgaansgebied

De voortvluchtige werd opgemerkt door een politie-eenheid die bezig was met een patrouille in een uitgaansgebied dat bekend staat als een plaats waar veel drugs worden verkocht en gebruikt. De agenten zagen dat de man wilde vluchten toen hij de aanwezigheid van de politie opmerkte. Ze gingen achter hem aan en hielden hem aan. Na controle van zijn identiteit ontdekten ze dat er een signalering op hem liep.

Amsterdam

De aangehouden man is 32 jaar. Hij wordt verdacht van mishandeling, bedreiging en/of gijzeling. De feiten zou hij in 2019 in Amsterdam hebben gepleegd. Hij zou een gevangenisstraf van 12 maanden kunnen krijgen.

De man zit nu in overleveringsdetentie in Madrid in afwachting van het vonnis van de rechter over zijn overlevering.