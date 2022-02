Gezochte Nederlander in Panama opgepakt

Connect on Linked in

Een Nederlandse man die door Interpol werd gezocht voor onder meer een gewapende overval, is woensdag aangehouden in Panama.

Foto: beeld uit de Panamese krant van de aangehouden man op de luchthaven van Tocumen.

Opgepakt

De Nederlander is op het internationale vliegveld van Tocumen in Panama opgepakt, toen hij op doorreis was van de Dominicaanse Republiek naar Jamaica. Dit melden lokale media in het land.

De man werd gesnapt door ambtenaren van de Panamese immigratiedienst. Justitie in het land en Interpol besloten daarop dat de man moest worden gearresteerd.

Op zoek

Interpol was op zoek naar de man, omdat hij verdacht is van een gewapende overval, diefstal met geweld en geweldpleging. Niet duidelijk is om welke feiten het exact gaat, of wanneer deze zijn gepleegd.