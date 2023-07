Gezochte Nederlander in Spanje gearresteerd

Connect on Linked in

In Spanje heeft de Guardia Civil een Nederlander gearresteerd die was veroordeeld voor onder meer drugs- en wapenhandel. Dat is al in juni gebeurd in Orihuela, in de provincie Alicante.

Camera’s

De arrestatie is nu pas in Spaanse media naar buiten gekomen.

De man is overgebracht naar Madrid waar een rechter nog moet besluiten over zijn overlevering naar Nederland.

De gearresteerde man werd gelokaliseerd na analyse van beelden van verschillende beveiligingscamera’s. Eerder had de Guardia Civil informatie ontvangen dat een 43-jarige Nederlandse man ondergedoken zou zitten in de buurt van Orihuela.

Vrouw

Na een zoektocht slaagden de rechercheurs erin een in Orihuela woonachtige vrouw in verband te brengen met de man. Ze zou zijn partner zijn.

Op basis van dit bewijs gingen de agenten naar de woning van de vrouw. De man bleek in haar woning te verblijven en werd niet lang daarna op 3 juni aangehouden.