Gezochte Nederlander opgepakt op Spaanse snelweg

In Spanje heeft de Guardia Civil een Nederlander opgepakt die hier werd gezocht voor drugshandel. Dat gebeurde donderdag ter hoogte van de kustplaats Burriana, even boven Valencia, op snelweg AP-7. De Guardia Civil voerde daar een verkeerscontrole uit. Na controle van de documentatie van het voertuig en die van de inzittenden bleek dat een 53-jarige man gezocht werd in Nederland omdat hij nog een straf voor drugsfeiten moet uitzitten.

Een rechtbank in Noord-Holland heeft de man in het voorjaar van 2020 veroordeeld voor het exporteren van drugs naar het Verenigd Koninkrijk. Dat ging om 201 kilo cocaïne, 150 kilo MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen), en 150.000 xtc-pillen.

De Nederlander zal naar Madrid worden gebracht waar een rechter zijn overlevering naar Nederland moet goedkeuren.