Gezochte Tilburger die nog 1,5 jaar moet zitten opgepakt tijdens inval

Een voortvluchtige man uit Tilburg die nog een gevangenisstraf van bijna anderhalf jaar uit moet zitten, is zondagochtend bij een inval in zijn woning aan de Haydnstraat gearresteerd. Bij de actie nam de politie naar eigen zeggen een flinke hoeveelheid harddrugs en geld in beslag.

Dak

De politie viel vanmorgen vroeg tijdens een drugsactie de woning binnen. De bewoner probeerde tevergeefs te ontsnappen door het dak op te vluchten, waarbij hij tijdens een val gewond raakte. De politie hield de man vervolgens aan en bracht hem voor behandeling naar het ziekenhuis. Hierna werd hij voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht.

Inbeslagname

In de woning aan de Haydnstraat namen agenten veel harddrugs en contant geld in beslag. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kan de politie niet meer informatie geven over de hoeveelheden en soorten drugs en geld. Verder nam de politie twee auto’s in beslag.

De man had nog een gevangenisstraf van bijna anderhalf jaar openstaan. Waarvoor de man is veroordeeld, meldt de politie niet.