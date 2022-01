Ghanese koning uit Haaksbergen aangehouden om fraude met kippenvlees

Connect on Linked in

De Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft dinsdag een inval gedaan bij een bedrijf in Haaksbergen dat zou hebben gefraudeerd met documenten bij de export van vlees. Het bedrijf zou op die manier invoerrechten hebben ontdoken in onder meer Ghana. Volgens de NVWA is dergelijk gesjoemel gevaarlijk voor de voedselveiligheid. Doelwit was het bedrijf van de Haaksbergse ondernemer Brian Wegdam, die warme relaties in Afrika onderhoudt, en in 2019 in Ghana nog gekroond werd tot koning. Hij is nu aangehouden.

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA heeft dinsdag twee bedrijfspanden en twee woningen doorzocht. Dat gebeurde in een lopend onderzoek naar vermoedelijke fraude met documenten bij de export van onder meer kippenvlees. Rechercheurs hebben (digitale) bedrijfsadministratie in beslag genomen. Tegelijkertijd vonden er in de regio Antwerpen en Spanje doorzoekingen plaats bij drie bedrijven die mogelijk samenwerken met het verdachte Nederlandse bedrijf. De NVWA-IOD heeft in Nederland drie verdachten aangehouden.

Er zou zijn gesjoemeld met officiële veterinaire certificaten en laadbrieven.

Van kip naar vis

De NVWA-IOD denkt dat het bedrijf het product op de papieren bij de export van kippenvlees verandert in andere producten – zoals vis. In Ghana zijn de invoerrechten op vis laag (6%) en die op kip hoog (30%). In Ghana wordt erg veel kip gegeten. Het Haaksbergse bedrijf kon zo 24% aan invoerrechten wegsnoepen uit de Ghanese schatkist. De NVWA schat dat voor 70% aan heffingen is ontdoken.

Deze vorm van fraude is een risico voor de voedselveiligheid. Wanneer er iets mis blijkt te zijn met een levensmiddel, moet te achterhalen zijn waar het product vandaan is gekomen en aan wie het is geleverd. Deze zogeheten tracering is niet mogelijk als bijvoorbeeld kippenvlees op officiële documenten wordt veranderd in vis. Ook is er sprake van oneerlijke concurrentie ten opzicht van andere bedrijven die zich wel aan de regels houden, aldus de NVWA.