Gijzeling na vondst cocaïne in kippenhok

In een strafrechtelijk onderzoek naar de gijzeling van een man in het Antwerpse drugsmilieu blijken vorige maand zes personen te zijn aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Dat heeft het parket in Antwerpen dinsdag naar buiten gebracht. Het slachtoffer was een 29-jarige man die in een buitengebied op de Liersebaan in Putte door drie mannen werd aangevallen, geboeid en in de kofferbak van zijn eigen auto geduwd.

Kippenhok

Het slachtoffer werd enkele uren tegen zijn wil vastgehouden, maar kon uiteindelijk ontsnappen, aldus het parket.

In het onderzoek naar de gijzeling legde de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in Antwerpen al snel de link naar de vondst van een partij cocaïne die op 20 augustus door de politie was gevonden in een kippenhok in een wei aan de Liersebaan in Putte.

Daar lagen 20 blokken cocaïne van een kilo. De buurt werd verder uitgekamd en de politie vond in verschillende dozen nog tientallen kilo’s.

Huiszoekingen

De onderzoeksrechter gaf op 14 en 16 februari 2023 de opdracht tot negen huiszoekingen in Boom, Herent, Lier, Lommel, Mechelen en Nijlen. Na de verhoren en de voorleidingen heeft de onderzoeksrechter zes mannen tussen 19 en 56 jaar in voorlopige hechtenis geplaatst en de raadkamer van de rechtbank in Mechelen heeft de aanhoudingen intussen ook bevestigd.

Het onderzoek loopt nog steeds door, zegt het parket.