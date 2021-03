Gijzelingen en bedreigingen door cocaïnedeals

Connect on Linked in

In verband met ‘gevaar voor personen’ maakt het Rotterdamse Openbaar Ministerie vrijdag een cocaïnevangst bekend die al op 27 december was gedaan. Het komt vaak voor dat vangsten in het belang van een lopend onderzoek niet direct worden gemeld. Advocaten vinden dat het OM daarmee op onaanvaardbare wijze mensenlevens in gevaar brengt.

Door @Wim van de Pol

Bij sommige cocaïnetransporten van Zuid-Amerika naar Europa vertrouwen partijen die met elkaar zaken doen om de smokkel voor elkaar te krijgen elkaar niet voldoende. Geregeld wordt daarom afgesproken dat iemand vrijwillig in gijzeling gaat waarbij een betrokkene pas na voldoen van bepaalde voorwaarden weer vrij komt. Dat kan een betaling zijn of een aankomst van een transport of een overdracht van cocaïne. Als een lading in beslag genomen wordt kijken de partijen wie daarvoor (eventueel) verantwoordelijk is.

Dodelijke dreiging

Als het misgaat kan er voor gijzelaar een dodelijke dreiging ontstaan, bijvoorbeeld als een zending door politie of douane in beslag is genomen en dat niet naar buiten wordt gebracht. Vanuit het criminele milieu worden media als Crimesite vaak benaderd door wanhopige familieleden omdat er lading is gepakt die niet is gemeld. Crimesite bericht alleen over een inbeslagname als die officieel naar buiten is gebracht.

Dordrecht

Volgens advocaat Michel van Stratum speelt er op dit moment een zaak waarbij een man in Ecuador wordt gegijzeld en met de dood bedreigd omdat er een partij van 39 kilo zou zijn verdwenen. Deze partij zou recent in Antwerpen zijn aangekomen, op het schip Jean Gabriel, in een container met bananen. Vervolgens zou de container via Barendrecht naar Dordrecht zijn vervoerd. Eenmaal in Nederland zou de partij in beslag zijn genomen door de Nederlandse autoriteiten. Informeren door Crimesite deze week naar deze inbeslagname leverde niets op. Zowel Douane als Openbaar Ministerie in Rotterdam lieten weten dat deze inbeslagname bij hen 'niet bekend' was.

Gebeld

Volgens advocaat Van Stratum is dat moeilijk te geloven, ook al omdat volgens hem het bedrijf in Dordrecht door iemand van de Nederlandse Douane is gebeld met de vraag of deze specifieke partij bananen bij hen zou aankomen. Van Stratum:

Het OM dient in mijn visie altijd binnen enkele dagen een vangst in de media bekend te maken, om mensenlevens te sparen. Door dat regelmatig na te laten neemt het OM onaanvaardbare risico’s. Ik weet beroepshalve dat al vele gijzelaars zijn vermoord nadat er geen berichten over een vangst in de media verschenen.

Op de vraag of de familieleden van de in Ecuador gegijzelde man contact met de politie hebben opgenomen zegt hij: ‘dat durven ze niet te doen. Dan is het einde oefening’. Van Stratum zegt een foto (rechts) van de bewuste container van de bezorgde familieleden te hebben ontvangen.

Van Stratum zegt er begrip voor te hebben dat de politie in het belang van het onderzoek de onderschepping van een partij cocaïne geheim wil houden maar dat na verloop van tijd het belang van een mensenleven zwaarder moet wegen.