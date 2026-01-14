‘Gijzelnemer Corné H. bedreigde personeelsleden PI Vught met aardappelschilmesje’



Op vrijdagmiddag 5 december gijzelde Corné H. (een bekende bij politie en justitie) drie medewerkers op het PPC: twee vrouwen en een man. Laatstgenoemde werkt nog maar kort op de afdeling. Het wapen waarmee Corné H. dreigt, is een aardappelschilmesje.

Een medewerkster van PI Vught zegt in de nieuwe Panorama daarover: ‘Binnen het PPC mogen gedetineerden koken en gebruikmaken van keukengerei. Ook kleine messen zijn toegestaan, weliswaar met de punt afgestompt om het risico te beperken. Maar iemand die wil dreigen, heeft daar genoeg aan.’

Piepers afstaan

Onder dwang van het aardappelschilmesje dwingt H. het personeel om scherpere messen aan hem af te geven. Ook moeten zij hun pagers met rode alarmknoppen (piepers) afstaan. Dat leidt meteen tot grote zorgen over de communicatie rond de gijzeling. ‘De vrees bestond dat Corné H. kon volgen wat er buiten de ruimte gebeurde. Net als bij de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam, toen heeft de gijzelnemer ook het nieuws buiten de winkel gevolgd.’



Volgens Panorama’s bron zou H. de gijzelaars vervolgens met handboeien hebben vastgezet. ‘Dat is wat ik later heb gehoord, ik heb het zelf niet gezien.’

Hij liet de gijzelaars eten, drinken en naar de wc gaan.

Binnen de ruimte waar de medewerkers worden gegijzeld, ontwikkelt de situatie zich intussen rustiger dan de buitenwereld vermoedt. Corné H. gebruikt geen geweld, al boezemt zijn postuur ontzag in. ‘Naar ik heb begrepen deed hij niet onvriendelijk,’ aldus Panorama’s anonieme bron genaamd “Els”. ‘Hij liet de gijzelaars eten, drinken en naar de wc gaan. De dreiging nam na verloop van tijd steeds meer af, al is het natuurlijk de vraag of de gijzelaars dat ook zo hebben ervaren.’

‘Schreeuw om aandacht’

Na ongeveer een uur laat Corné H. de eerste medewerker gaan. Later mogen ook de anderen naar buiten. Iedereen blijft ongedeerd. De gijzeling komt aan het begin van de avond ten einde als een gespecialiseerd politieteam H. oppakt en in afzondering plaatst. Els noemt het meer “een schreeuw om aandacht”. ‘Maar dat maakt het voor de betrokkenen niet minder erg natuurlijk.’

De gijzeling vond zoals eerder vermeld plaats op het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) binnen PI Vught en dus niet binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) waar zware criminelen vastzitten.

Gijzeling in Ede

In een PPC verblijven gedetineerden met ernstige psychiatrische problemen, die het op een reguliere afdeling niet redden. Corné H. zit er vast omdat hij op 30 maart 2024 vier personeelsleden urenlang vasthield in Café Petticoat in Ede. H. bedreigde de vier medewerkers met twee messen en zei dat hij explosieven in zijn rugtas had zitten, waarmee hij “de hele straat kon opblazen”.

Uiteindelijk liet H. op aandringen van de politieonderhandelaar, de medewerkers vrij. De politie zette in Ede vanaf 06.00 ’s ochtends een deel van het centrum af en ontruimde zeker 150 woningen.

In december 2024 werd H. veroordeeld voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en bedreiging van vier personen. De rechtbank verklaarde hem verminderd toerekeningsvatbaar en legde hem naast negen maanden celstraf ook tbs met dwangverpleging op.

Uitzichtloos wachten

Maar doordat er plaatsgebrek is binnen tbs-klinieken zit H. nog steeds in het PPC in Vught. Het uitzichtloze wachten valt H. steeds zwaarder. Hij snakt als het ware naar een plaatsing binnen een tbs-kliniek waar hij echt behandeld kan worden aan zijn stoornissen.



Corné H. zou tijdens het uitzitten van zijn celstraf al eerder over de schreef zijn gegaan en zijn aangehouden. Het AD schreef eerder dat er momenteel zo’n 250 tbs’ers in Nederland zijn die geen plek kunnen krijgen in een kliniek. Een deel daarvan krijgt zelfs een schadevergoeding, omdat ze langer dan vier maanden moeten wachten.

Noodgedwongen

Het incident van vorige maand toont aan hoe wanhopig sommige tbs’ers worden van het oeverloze wachten op een plaatsing in een tbs-kliniek. Het zijn in sommige gevallen tikkende tijdbommen met ernstige psychiatrische problemen bij wie medicatie onvoldoende aanslaat. Evenals vele andere tbs-veroordeelden moeten ze noodgedwongen in de gewone gevangenis wachten op een plek in een overvolle tbs-kliniek.