Goed voorbereide overval bij casino (VIDEO)

In Breda is in de nacht van 6 november een casino-medewerkster overvallen en ernstig bedreigd. Ze vulde in de kluis een koffer met geld omdat overvallers dreigden haar broer iets aan te doen. De 27-jarige vrouw werd overrompeld toen ze ’s nachts in haar auto wilde stappen. De overvallers maakten de vrouw duidelijk dat ze een vuurwapen droegen. Als ze niet mee naar het casino zou gaan zouden ze haar broer geweld aandoen. Ze lieten haar beelden zien van iemand die zich bij het huis van haar broertje bevond. In Opsporing Verzocht toonde de politie beelden van de overval.

Roségouden rolkoffer

De afpersers wisten dat de vrouw toegang had tot de kluisruimte van het casino. Vanaf een parkeergarage aan de Middellaan moest het slachtoffer in haar eigen auto naast een man zitten terwijl die naar de Gravenstraat reed. Vanaf daar moest het slachtoffer naar het inmiddels gesloten casino aan de Havermarkt lopen. De man gaf haar een roségouden rolkoffer mee en de opdracht die te vullen met geld uit de kluis. De dader bleef achter bij een terras aan de Haven.

Kwartier wachten

Nadat de vrouw de afperser de gevulde koffer bezorgde en ze samen terugliepen naar haar auto moest ze een kwartier in de auto blijven zitten. Ze mocht in die tijd nergens heen en niemand inschakelen, nog altijd onder dreiging van geweld tegen haar broertje.

De man die op de camerabeelden staat sprak Engels en Nederlands met een buitenlands accent. Onderling spraken de daders overigens in een voor het slachtoffer onbekende taal.

De overvallers namen ook twee tassen van de vrouw af: een Ted Baker draagtas en een clutch van Versace.