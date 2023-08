‘Gokkende Nederlander Denemarken uitgezet om witwaspraktijk’

Connect on Linked in

De Deense regering heeft maandag een 39-jarige Nederlander het land uitgezet na een veroordeling voor witwassen. Volgens het Algemeen Dagblad mag de man de komende zes jaar het land niet meer in. Vorige week werd hij veroordeeld tot tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Hij kwam op vrije voeten omdat hij zijn straf al in voorarrest had uitgezeten. Na zijn vrijalting werd hij naar het vliegveld gebracht.

Casino

Dit voorjaar kreeg de politie een melding binnen over de man. Hij zou opvallend grote geldbedragen vergokken in een casino in de Deense stad Vejle, waarbij hij leek te beschikken over zeer grote hoeveelheden contanten. Het casino vond het gedrag verdacht en maakte een melding.

Winst

Onderzoek bracht aan het licht dat de man probeerde geld wit te wassen. Alle sporen van de herkomst van het geld en ook overschrijvingen waren ‘vervaagd’, aldus de politie. De methode van de Nederlander was fiches te kopen, een deel te vergokken en de rest weer in te wisselen als witgewassen winst. Dat witte geld moest naar een rekening worden overgemaakt.

Er zou een totaalbedrag van 835.000 Deense kroon zijn witgewassen, omgerekend ongeveer 112.000 euro. De politie denkt dat het bij één poging is gebleven.