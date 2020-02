Gokpanden in Haagse Schilderswijk gesloten

Connect on Linked in

Negen mensen zijn afgelopen week aangehouden in Den Haag na een actie van de politie tegen illegaal gokken. In huizen en horecazaken zijn duizenden euro’s contant geld, drugs en drank in beslag genomen, aldus de politie.

Tips

De politie kwam in actie na een aantal anonieme tips.

Een verdachte werd vrijdag aangehouden in een huis aan de Herman Costerstraat in Den Haag, na een melding dat daar een wietkwekerij zou zijn. In de woning lagen soft- en harddrugs en tienduizenden euro’s contant geld.

Schilderswijk

Vervolgens deden agenten afgelopen vrijdag invallen in drie horecagelegenheden in de Schilderswijk en de wijk Transvaal. In twee van deze panden werd op dat moment illegaal gegokt. Ook hier werden duizenden euro’s contant geld in beslag genomen. Een verdachte werd aangehouden omdat hij vals geld op zak had.

Zaterdag hielden agenten in een huis aan het Hoflandplein zeven mensen aan vanwege illegaal gokken en witwassen. Aansluitend werden ook drie horecazaken bezocht. Ook daar zou volgens anonieme tips illegaal gegokt worden. In deze panden vond de politie duizenden euro’s aan contant geld. De politie benadrukt dat alle zaken los van elkaar staan.