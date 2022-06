Golf van berovingen bij Amerikaanse wietshops (VIDEO)

Connect on Linked in

De afgelopen maanden zijn in de Verenigde Staten tientallen legale wietwinkels (potshops met vergunning) doelwit van berovingen. Bij sommige van die overvallen vallen gewonden of zelfs doden. Het gebeurt in staten waar wiethandel legaal is, met name in de staten Washington en Californië. De oorzaak is volgens wiethandelaren dat rovers op zoek zijn naar cash geld. In potshops is het doorgaans niet mogelijk om te pinnen omdat federale banken geen klanten willen die wiet verkopen. Wietverkoop is immers nog steeds een federaal delict.

Represailles

Dus zijn potshops gedwongen zich geheel te richten op contant geld. Ook credit card-maatschappijen boycotten de detailhandel van softdrugs. De financiële bedrijven zijn bang voor represailles van federale instanties als de Drug Enforcement Administration (DEA) die tegen legaliseren van wiethandel zijn, of de letter van de wet van de willen toepassen.

‘Voor werknemers achter de kassa is het gevaarlijk, en soms zelfs dodelijk’, zei een de Washingtonse senator Patty Murray, recent tegen persbureau AP.

Golf

Tientallen cannabisbedrijven in de San Francisco Bay Area werden afgelopen herfst getroffen door een golf van aanvallen die soms gecoördineerd en georganiseerd leek te zijn. In de staat Washington waren er dit jaar tot nu toe zeker 80 gerapporteerd, voornamelijk geconcentreerd in één regio. De angst is dat de trend zal overslaan naar staten waar het tot nu toe relatief rustig is, zoals New Mexico waar wietverkoop recent legaal werd.

Er werken zo’n 400.000 mensen in de legale cannabis-sector in de VS.

Hervormingen

Hoewel 18 staten het recreatieve gebruik van marihuana hebben gelegaliseerd en 37 medisch gebruik toestaan blijft het illegaal volgens de federale wetgeving. In zes staten is de handel helemaal illegaal. Financiële instellingen zeggen te vrezen voor boetes, vergunningen en zekerheid van hun depositoverzekeringen.

Winkels die het zich kunnen veroorloven hebben particuliere bewakers maar daarvan kunnen de kosten oplopen tot meer dan 50.000 dollar per maand. Andere winkels proberen deals te sluiten met lokale banken.

In het Huis van Afgevaardigden en de Senaat werkten vooral Democraten nu aan hervormingen van de regels in het bankstelsel om ook potshops aan te kunnen laten sluiten op electronisch betalingsverkeer. Nu ligt er de Safe Banking Act klaar die voldoende steun heeft, maar hierover is nu politiek gekissebis, binnen de Democratische partij.