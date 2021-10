‘Gordon F. sleept steenrijke vastgoedfamilie mee in onderwereldconflict’

Connect on Linked in

Gordon F. (40) – het zwarte schaap uit de Kroonenberg familie – heeft een slepend conflict met zijn ex en haar nieuwe vriend, en inmiddels ook met personen uit de Utrechtse onderwereld. Het Parool brengt een uitgebreide reconstructie van een almaar escalerend conflict, dat begon met een relatiebreuk. F. zit sinds dinsdag vast nadat hij in een dure winkelstraat in Amsterdam-Oud-Zuid werd gearresteerd op verdenking van het neerschieten van een man in een gele Lamborghini, op het terrein van F.’s miljoenenvilla in Lijnden.



Ome Jaap

Gordon F. is een kleinzoon van “Ome Jaap” Kroonenberg die opklom van marktkoopman op de Albert Cuyp naar heerser op de Kalverstraat en de Nieuwendijk, winkelstraten in het centrum van Amsterdam. Inmiddels baat de Kroonenberg Groep voor miljarden aan (internationaal) vastgoed uit. Ook het winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldert is eigendom van de Groep. Volgens Het Parool blijkt uit een document uit 2011 dat Gordon F. toen een vermogen van minimaal 190 miljoen euro bezat. Dat zou inmiddels zijn aangegroeid.

F. is helemaal niet zakelijk betrokken bij Kroonenberg. Hij rekent wel een hele garde aan criminelen tot zijn kennissen. Het Parool schrijft dat hij al ruim twee jaar zijn ex-vriendin bedreigt. Hij heeft met haar twee dochters. Haar nieuwe vriend is inmiddels eveneens in ernstig conflict met F. Deze Souhail el M. zou een flinke reputatie hebben in het Utrechtse criminele milieu.

Gewelddadige plannen

F.’s ex-vriendin en El M. zeggen door de politie en anderen te zijn gewaarschuwd voor gewelddadige plannen die F. tegen hen in zijn schild zou voeren. Voor de liquidatie van El M. zou in februari 2021 een aanbetaling van 30.000 euro zijn gedaan, van een totaalbedrag van 100.000 euro. De twee zeggen te zijn ondergedoken.

Ze raakten in gesprek met een advocaat en een beveiliger van de Kroonenberg Groep over hun beveiliging. Maar inmiddels zou het bedrijf de twee ervan verdenken de ruzie bij een afperspoging te gebruiken.

Vele bedreigingen zijn uitgewisseld. Op 10 augustus heeft Souhail el M. aangifte gedaan van bedreiging met de dood door F. en Lesley ­Bamberger, een lid van de Kroonenberg-familie. De Kroonenberg Groep en topman Bamberger hebben op 22 september aangifte van bedreiging, chantage en afpersing gedaan tegen Souhail el M..

Zowel El M. als Gordon F. zijn bij de politie op gesprek geweest en zijn gemaand geen verdere acties te ondernemen. Maar de onderlinge bedreigingen zijn daarna blijven komen, ook naar een inmiddels betrokken vriend van El M., een grote figuur uit het Utrechtse criminele milieu.

De Kroonenberg Groep gaf geen inhoudelijk commentaar aan Het Parool en verwijst naar lopend politieonderzoek.