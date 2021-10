Gordon F. aangehouden na schietincident Lijnden (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagmiddag in Amsterdam Gordon F. aangehouden, in verband met een schietincident in Lijnden zondagnacht. Toen werd een man met een schotwond aangetroffen, in een gele Lamborghini.

Aanhouding

Het gaat om de 40-jarige Gordon F., meldt de Amsterdamse stadskrant Het Parool. De aanhouding van de man vond plaats in de hoofdstedelijke Cornelis Schuytstraat.

Schotwond

Maandagochtend trof de politie in Lijnden een gele Lamborghini sportwagen aan, met daarin een 29-jarige man met een schotwond. Dit gebeurde, nadat de politie een melding had gekregen van ‘gebrul van motoren en schoten’. De man zou hebben gezegd dat hij in een woning verderop was neergeschoten, maar hij wilde geen aangifte doen. Gordon F. woont in een villa in de buurt van de schietpartij.

Het slachtoffer was buiten levensgevaar en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij is later ook aangehouden.

Katvanger

De destijds zwaar cocaïneverslaafde Gordon Daan F. schoot in 2001 zijn drugsdealer dood nadat hij door hem was beledigd. Hij was toen 21. Hij kreeg hiervoor zeven jaar cel.

Onder zijn vrienden bevinden zich mensen uit het criminele milieu. F. zou ook als katvanger hebben gefungeerd voor de in 2014 in Spanje doodgeschoten Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan, door onroerend goed op zijn naam te hebben gezet. F. is daarna door de politie gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst was gezet.

F. was ook kort eigenaar van restaurant Cinema Paradiso in Amsterdam, dat in 2020 werd beschoten.

Hij was onlangs bezig met het opzetten van een studio met de leider van de voormalige jeugdbende de Hopi Boys in Amsterdam Zuid-Oost. F. zou daarmee een ‘positieve draai’ aan zijn leven hebben willen geven. Meer hierover is te lezen in het boek ‘Straight Outta Crime’.

De advocaat van F., Gerald Roethof, kan geen commentaar geven op de aanhouding van zijn cliënt, omdat hij door justitie in beperkingen is geplaatst.

Inmiddels heeft de politie het verband tussen de aanhouding van Gordon F. en de schietpartij in Lijnden bevestigd in een persbericht: