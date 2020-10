Goudvoorraad verhuisd van Amsterdam naar Haarlem

Connect on Linked in

Vrijdagavond is De Nederlandsche Bank begonnen met het verhuizen van strategische voorraden bankbiljetten en ruim 200 ton aan goudbaren van het Frederiksplein, in het centrum van Amsterdam, naar Haarlem. Het is een zwaar beveiligde operatie die wordt uitgevoerd door de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere eenheden van Defensie.

Aanleiding voor de verhuizing is de renovatie van het hoofdkantoor van de bank aan het Frederiksplein. Met de renovatie van het pand is besloten om het goud en bankbiljettenbedrijf onder te brengen op een nieuw te bouwen locatie in Zeist, het DNB Cashcentrum, dat in 2023 in gebruik zal worden genomen.

Het geld en goud dat De Nederlandsche Bank (DNB) bewaart verhuizen tijdelijk naar Haarlem, naar de kluizen van de voormalige drukkerij van Joh. Enschedé waar bankbiljetten werden gedrukt. Op het moment van het transport werden tijdelijk enkele wegen afgesloten. Laat in de nacht is het transport voltooid.

DNB is onderdeel van het ministerie van Financiën en is verantwoordelijk voor de geldvoorraad in Nederland. DNB bewaart strategische voorraden geld en goud om indien noodzakelijk de geldvoorraad en geldcirculatie van de Nederlandse economie te kunnen beïnvloeden.