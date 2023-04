Granaat in tuin bij woning Rotterdam

Connect on Linked in

In de tuin van een woning aan de Fluitekruid in Rotterdam is zondagnacht rond 02.00 een granaat aangetroffen. Deze is door specialisten van de TEV (Team Explosieven Veiligheid) en EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) onderzocht en veiliggesteld. Het explosief wordt op een locatie elders tot ontploffing gebracht.

(Beeld: Media-TV)

De bewoner van de woning vond bij thuiskomst een granaat in de tuin bij de voordeur. Even daarvoor belde een onbekend persoon de politie met de mededeling dat de granaat daar was neergelegd.

De granaat werd gevonden in de wijk Ommoord in het stadsdeel Prins Alexander. De Fluitekruid werd voor een groot deel afgezet voor onderzoek. De politie doet onderzoek naar hoe het explosief in de tuin terecht is gekomen.