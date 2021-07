Gratie voor Amerikaan (70) die in 1981 tacoshop overviel met waterpistool

Connect on Linked in

Een 70-jarige man die veertig jaar geleden met een waterpistool een tacoshop in de Amerikaanse stad Fort Smith overviel en tot levenslang werd veroordeeld, wordt binnenkort waarschijnlijk vrijgelaten uit de gevangenis. Dat schrijven Amerikaanse media. Bij de overval maakte de 70-jarige Rolf Kaestel 264 dollar buit.

Vijfde gratieverzoek

De gouverneur van Arkansas maakte donderdag bekend dat Kaestel voorwaardelijk vrijkomt. Er geldt een wachttijd van 30 dagen waarin mensen kritiek kunnen uiten op het besluit voordat de beslissing definitief wordt. De gevangene deed vier keer eerder tevergeefs verzoek om gratie. In zijn laatste verzoek schreef hij: ‘Ik heb misschien nog een paar redelijk energieke en productieve jaren te gaan waarin ik nog een echt zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren.’

Volgens de gouverneur van Arkansas heeft justitie geen bezwaar tegen Kaestels gratieverzoek. Ook de medewerker van de tacowinkel die het geld tijdens de overval aan de dader overhandigde, heeft om zijn vrijlating gevraagd.

Documentaire

In 2005 verscheen de documentaire Factor 8: The Arkansas Prison Blood Scandal van filmmaker en onderzoeksjournalist Kelly Duda uit Arkansas. Door middel van interviews en de presentatie van documenten en beelden, stelde Duda dat gedurende ruim twee decennia, in de jaren 1970 en 1980, het gevangenissysteem van Arkansas profiteerde van de verkoop van bloedplasma van gedetineerden die besmet waren met hepatitis en aids.

Klokkenluider

De documentaire stelt dat duizenden slachtoffers die transfusies kregen van een bloedproduct dat is afgeleid van deze plasmaproducten, Factor VIII, als gevolg daarvan zijn overleden. Gevangene Rolf Kaestel was een belangrijke klokkenluider in Duda’s documentaire. Hij werd na zijn onthullingen overgeplaatst naar de gevangenis in Utah. Documaker Duda was ervan overtuigd dat Kaestel vanaf toen een “politieke gevangene” was en werd overgeplaatst omdat hij zich uitsprak.