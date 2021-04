Griekse misdaadjournalist (53) doodgeschoten in Athene

Connect on Linked in

De Griekse misdaadverslaggever Giorgos Karaivaz (53) is vrijdagmiddag doodgeschoten in de buurt van zijn huis in het zuiden van Athene. Dat melden Griekse media. Volgens tv-zender STAR waar Karaivaz voor werkte, werd hij rond 14.30 beschoten door twee mannen op een motorfiets toen hij uit zijn auto stapte.

Geluidsdemper

Karaivaz werd gevonden bij zijn auto in de buitenwijk Alimos. Hij zou door zeker zes kogels geraakt zijn. Een van de schutter droeg vermoedelijk legerkleding. Op straat zouden 17 tot 20 kogelhulzen gevonden zijn. De schutters maakten waarschijnlijk gebruik van een geluidsdemper omdat er geen schoten zijn gehoord.

De zeer ervaren misdaadjournalist kwam net terug van zijn werk. Tijdens zijn decennialange carrière werkte Karaivaz voor verschillende Griekse kranten en omroepen. Hij was te zien in een dagelijkse show op tv-zender STAR. Ook beheerde Karaivaz de site bloko.gr, waar hij over misdaad en de Griekse politie schreef.

De moord heeft in Griekenland veel commotie veroorzaakt, met name onder journalisten. De Griekse politie is bezig met een onderzoek naar de daders.

Tweede moord

Het is de tweede keer in 25 jaar dat er een Griekse journalist is vermoord. In 2010 werd onderzoeksjournalist Sokratis Giolias (37) bij zijn huis in Athene doodgeschoten. De extreem-linkse terroristische organisatie Sect of Revolutionaries eiste de liquidatie op. De daders zijn echter nooit gepakt.