Grijper met kraan rukte geldautomaten uit de grond

In Spanje zegt de Guardia Civil een bende te hebben opgerold die met een grijper en kraanwagen geldautomaten uit de grond rukte en meenam. De groep zou zo ’s nachts in het centrum van kleinere plaatsen in de provincies Murcia en Alicante 18 geldautomaten hebben uitgebroken. Ze richtten zich speciaal op losstaande geldautomaten, maar ook op automaten in kleine huisjes, waarbij de grijper de muren inbeukte.

500.000 euro

De Guardia Civil heeft acht mensen gearresteerd. Ze zouden sinds medio 2020 met de gewelddadige acties bezig zijn geweest. Ze worden er ook van verdacht twintig vrachtwagens te hebben gestolen, verschillende overvallen, witwassen en valsheid in geschrifte. Ze zouden ongeveer 500.000 euro aan biljetten hebben meegenomen en voor meer dan 700.000 euro schade hebben toegebracht.

Alle overvallen werden gepleegd met dezelfde modus operandi. De grijper rukte de automaat los van de kabels in de grond, en de kraan gooide de automaat in de bak van de vrachtwagen. Vervolgens reed de vrachtwagen naar een afgelegen plaats waar de geldautomaat met klaarliggend gereedschap werd opgebroken. Ze lieten daar de vrachtwagen achter en vluchtten in andere auto’s met de buit.

Studie

Voor de overval voerden overvallers een studie uit van het gebied, waarbij ze kozen voor geldautomaten in kleine stedelijke centra of geïsoleerde plaatsen waar goede ontsnappingsroutes aanwezig waren naar onbewoond gebied. De gebruikte vrachtwagen werd doorgaans de dag of avond voor de roof gestolen.

De verdachten zijn zes mannen en twee vrouwen, tussen de 30 en 50 jaar oud, en zijn afkomstig uit de steden Alcalá de Henares, Rivas Vaciamadrid (provincie Madrid) en Torrevieja (provincie Alicante).